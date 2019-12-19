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В своё время компания Google ежемесячно выпускала статистику по долям различных версий операционной системы Android. В последний раз это произошло в мае нынешнего года и с тех пор Google хранит молчание. Похоже, компании просто нечем похвастаться. Фрагментация платформы Android по-прежнему на высоком уровне, несмотря на все усилия. Количество производителей и разных аппаратных компонентов настолько велико, что темпы обновления Apple iOS для Android являются недостижимыми.

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Статистика за май показывала, что Android 9 в тот момент была установлена на 10,4% активных устройств. Такого результата она сумела добиться за 8 месяцев с момента своего релиза. Не так много, но даже это на 150% лучше, чем темпы распространения Android 8 за такой же промежуток времени. С момента релиза Android 10 в начале нынешнего сентября официальная статистика по Android не выпускалась.

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До настоящего момента. Новые сведения пришли с крупного сайта для взрослых PornHub, который тоже любит подводить итоги года. 76,6% трафика на нём в этом году с мобильных устройств, что на 7% выше показателя прошлого года. У Android доля рынка смартфонов составляет примерно 85%, но при этом 52,8% мобильного трафика PornHub приходится на iOS. На Android тут 46,6% трафика. За год число посетителей на iOS выросло на 19%, на Android снизилось на 14%. Отчасти виновата в этом может быть популярность планшетов Apple.

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Итак, среди посетителей на Android у Android 9 доля 48%. Вряд ли Android 9 имеет такую долю рынка в целом. Вывод — этот сайт посещают по большей части обладатели современных устройств. Доля Android 8 на сайте среди Android-устройств 23%, у Android 10 всего 2%. Android 7 2016 года выпуска показала результат 12%, 8% у Android 6 Marshmallow (2015), 5% на Android 5 Lollipop (2014). Ещё 17% посетителей с Android используют версию системы старше 4 лет. Совокупная доля Android 9 и 10 достигает 50%.

Для сравнения, у iOS 13 среди разных версий системы Apple доля здесь равна 71%. Она была выпущена всего через 2 недели после появления Android 10. Это хуже прошлогоднего результата, когда к концу года доля последней на тот момент iOS 12 была 95%.

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Среди браузеров больше всего выросла популярность браузера Samsung (+28%). Лидирует Google Chrome с долей 44,3%, дальше идёт Safari (41,6%). У них рост составил 8% и 4% соответственно.