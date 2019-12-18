Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После довольно тёплого приёма смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL у американского производителя появилась новая мотивация повторить события нынешнего года и выпустить более дешёвые модели. В этом году в средней ценовой категории была представлена линейка смартфонов Pixel 3a. Спрос на них оказался высок, поэтому Google нет смысла что-то менять. Давайте проанализируем, что известно о смартфонах линейки Pixel 4a к настоящему времени.

реклама

Дизайн и экран

реклама

Здесь никаких сюрпризов ждать не приходится. Внешний вид скорее всего останется неизменным по сравнению с нынешней линейкой Pixel 4. Будет только одно важное отличие. Вместо стекла аппараты должны стать пластиковыми, как было с Pixel 3a. Скорее всего цветовые варианты останутся прежними, как у Pixel 4. Может сохраниться и отделка задней стороны корпуса. Белая и оранжевая версии имеют матовую отделку, обеспечивая мягкий захват. Чёрная версия смартфона должна быть глянцевой. С использованием пластика не будет проблем добиться такого внешнего вида. Сохранив премиальный внешний вид, аппараты станут легче.

Скорее всего, вырезов на экранах не будет.

реклама

В чёрной и белой версиях смартфонов сомневаться не приходится, но могут быть и другие. Pixel 3a есть в фиолетовом цвете, а Pixel 4 получил оранжевый вариант. Относительно новых смартфонов остаётся только гадать.

реклама

Скорее всего останусь на своём месте разъёмы для наушников. Они были в Pixel 3a, впервые с первого поколения смартфонов Pixel.

Размер экранов может остаться неизменным, 5,6 дюйма и 6 дюймов. Скорее всего это будут экраны OLED, но вряд ли у них будет частота обновления 90 Гц, которая есть в премиальных моделях.

реклама

Производительность

Естественно, флагманский процессор применяться не будет. Pixel 3a работает на Snapdragon 670 и объём памяти у него 4 Гб. На этот раз ожидается процессор аналогичного уровня. Возможно, это будут Snapdragon 730/730G или Snapdragon 765/765G. Вот только вряд ли здесь будет поддержка 5G, поэтому скорее всего используют чип Snapdragon 765.

Ожидается как минимум 64 Гб внутреннего хранилища в базовом варианте, хотя значение может вырасти до 128 Гб, если Google расщедриться. Даже дешёвый смартфон Samsung получил именно столько встроенного дискового пространства. На смартфонах Pixel карты памяти microSD не поддерживаются.

Функциональность

Скорее всего, программные возможности флагманских моделей будут и здесь. Например, живые субтитры, ассистент Google 2.0, режим съёмки астрофотография, многое другое. Что касается лицевой разблокировки на основе радара Soli, информации пока нет.

Камеры

В чём Google не жадничала, так это в фотографических возможностях своих средних смартфонов. Именно ради камеры эти аппараты и покупают. Ожидается основная камера 12,2 Мп, камера телефото 16 Мп, гиперспектральный сенсор для сбора дополнительных данных, отдельный микрофон и вспышка. Широкоугольной камеры быть не должно, но скорее всего будет Super Res Zoom. Также не забудут режим ночной съёмки. Отличием от премиальных моделей может быть разве что более длительное время обработки фотографий из-за более слабого процессора.

Цена, дата релиза

Pixel 3a стоил $399, а модель 3a XL продавали за $479. Несмотря на отсутствие официальных продаж в России, при большом желании добыть их можно. Хотелось бы верить, что цены не вырастут или хотя бы вырастут ненамного.

Что касается сроков, скорее всего анонс состоится раньше конференции разработчиков Google I/O мая 2020.