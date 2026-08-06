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Все производители сталкиваются с дефицитом и ростом стоимости памяти

Любители компьютерных видеоигр продолжают получать плохие новости, поскольку комплектующие становятся всё дороже. Недавно сообщалось, что в конце июля все бренды значительно увеличили цены на свою продукцию в Китае. В августе положение дел продолжает ухудшаться.

ASUS и Gigabyte одними из первых объявили о повышении стоимости видеокарт. Теперь такое же объявление сделала компания MSI, которая из-за дефицита памяти вынуждена поднять стоимость видеокарт более чем на 20%.

Изображение: Gemini

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Board Channels сообщает, что это затронет модели от линеек RTX 50 до RTX 30. Не была названа новая цена карты RTX 5090 D V2 (24 ГБ), но RTX 5080 подорожает на 2100 юаней или более чем на $300. Цена на RTX 5070 Ti вырастет на 1350 юаней или $200. RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060 подорожают на $90–100, а RTX 5050 — до $80.

В нынешнем квартале стоимость DRAM может увеличиться на 50%, а в последнем квартале года цена вырастет ещё на 40%. Большинство производителей памяти уже высказали мнение о том, что рост цен в 2027 и 2028 годах будет только усиливаться. Таким образом, ждать снижения цен на видеокарты в ближайшее время не приходится. Подорожали также старые модели, включая серию AMD Radeon RX 7000.