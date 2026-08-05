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Чип войдёт в состав дата-центров с искусственным интеллектом и будет применяться в высокопроизводительных вычислениях

На выставке Future of Memory and Storage (FMS) 2026 компания Samsung Electronics продемонстрировала новый чип хранения данных V10 BV-NAND. Он основан на архитектуре вертикальной флэш-памяти NAND 10-го поколения, сделав заметный шаг вперёд по сравнению с прежними чипами NAND.

Изображение: Samsung

Главным новшеством является новая технология склеивания пластин, позволяющая разместить более 400 слоёв. Результатом становится увеличение плотности памяти на 58% по сравнению с чипами NAND 9-го поколения. Также выросла производительность чтения, записи, ввода-вывода и энергоэффективность.

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Новый чип предназначен для обработки ресурсоёмких рабочих нагрузок в реальном времени на ИИ-серверах. При этом Samsung пока не объявила о начале его коммерческого распространения.