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NASA открыло первую за более чем 40 лет новую крупную аэродинамическую трубу
Она поможет в исследованиях в области авиации и космонавтики
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В пятницу национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) открыло первую за более чем 40 лет новую крупную аэродинамическую трубу. Центр исследования динамики полёта находится в штате Вирджиния и станет полигоном для испытаний будущих самолётов и космических миссий. С его помощью США надеются сохранить лидерство в аэронавтике и освоении космоса.

Изображение: NASA / Keegan Barber

Новая аэродинамическая труба стала более совершенной и эффективной по сравнению с двумя прежними объектами, которые проработали более 80 лет. Она является очередным этапом осуществляемой NASA модернизации инфраструктуры с целью снижения затрат на обслуживание устаревших объектов.

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Объект площадью 2323 кв. м включает в себя вертикальный испытательный участок диаметром 6,1 м и высотой 7,3 м. В туннеле с регулируемой температурой можно создавать скорость ветра до 188 км/ч. Это позволяет создавать условия почти в 10 раз более экстремальные, чем раньше. В результате можно будет протестировать космические аппараты в условиях, близких к условиям на планете Венера.

Изображение: NASA / Keegan Barber

Труба получила четыре двигателя мощностью 750 л. с. каждый. Также каждый из них обладает восьмилопастным вентилятором диаметром 4,3 м. Лёгкие лопасти выполнены из углеродного волокна и позволяют инженерам быстро регулировать поток воздуха во время испытаний в свободном полёте и имитировать полёт на больших высотах.

Помимо Венеры, аэродинамическая труба поможет протестировать технологии для полётов на Титан, Луну и Марс. Также она будет применяться для анализа поведения масштабных моделей аппаратов для полёта в атмосфере.

#наука #nasa #космонавтика
Источник: nypost.com
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