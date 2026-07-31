Американские компании разрабатывают роботизированную систему для подготовки лунной поверхности под строительство базы NASA. Оборудование должно быть готово к отправке на Луну в 2028 году.

Создание постоянных баз на Луне (как, впрочем, и на любой планете) требует проведения большого объёма предварительных геологических ландшафтных работ, а также создания инфраструктуру. Подобные работы давно не производятся вручную, однако специфика Луны накладывает свои ограничения и требования к технике. В частности, предполагается использование глубоко роботизированных решений.

©Interesting Engineering

Американские компании Interlune и Vermeer Corporation расширили сотрудничество для создания системы подготовки лунной поверхности. Планируется, что оборудование будет готово к отправке на Луну в 2028 году – в соответствии планам NASA по строительству постоянной инфраструктуры на спутнике Земли.

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Техника должна работать в экстремальных условиях: лунная пыль абразивна, перепады температур огромны, а связь с Землей имеет задержки, исчисляемые секундами. Поэтому оборудование должно быть максимально автономным и способным выполнять работы без частых команд с Земли.

Vermeer накопила почти восьмидесятилетний опыт создания тяжелой техники для сложных строительных площадок, а Interlune обладает опытом и знаниями в области роботизированных систем для работ в космосе. Свой первый полномасштабный прототип лунного экскаватора тандем компаний представил ещё в мае 2025 года. Теперь партнеры перешли к разработке и изготовлению оборудования для реальных лунных миссий.

Прототип экскаватора Interlune-Vermeer. 2025 год.

Фото: Interlune.

В задачи системы входит подготовка посадочных площадок, прокладка транспортных маршрутов и выравнивание поверхностей под будущие модули. Успех этой разработки повлияет не только на лунные базы, но и на грядущие миссии к Марсу. Технологии, отработанные на Луне, могут быть использованы для строительных работ и добычи ресурсов на других планетах – способная работать автономно строительная техника должна стать ключевым элементом для создания постоянных баз за пределами нашей родной планеты.