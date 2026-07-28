Доклад на конференции ICES показал: скафандры xEMU, созданные для Луны, на Марсе окажутся слишком тяжелыми.

На 55-й Международной конференции по экологическим системам инженеры NASA и представители аэрокосмической отрасли представили доклад. Они предупредили: нынешние скафандры, предназначенные для Луны, на Марсе создадут для астронавтов серьезные проблемы. Скафандр xEMU весит 170 кг. На Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше земной, астронавт чувствует его как 28 кг. На Марсе гравитация выше — 3/8 от земной. Тот же скафандр будет давить на плечи с силой 64 кг.

Источник: NASA

Инженеры исходили из минимального веса астронавта — 50 кг. Они учли, что за время перелета к Марсу человек теряет 15–25% физической формы. Согласно нормативам безопасности, нагрузка на подъем не должна превышать 23 кг. Скафандр под давлением берет на себя около 22 кг. Итог: марсианский скафандр не должен весить больше 104 кг. Это на 40% легче существующего xEMU.

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Докладчики предложили конкретный путь. Скафандр состоит из двух частей: система жизнеобеспечения (60% массы) и сам костюм (40%). Облегчить конструкцию можно, отказавшись от модульности в пользу цельной, как у скафандров Apollo. Минус — снижение надежности с двойного резервирования до одинарного. Расчеты продиктованы простым сценарием. Если марсоход сломается вдали от базы, астронавт пойдет пешком. С тяжелым скафандром он потратит больше кислорода и может не дойти. С облегченной версией безопасное расстояние от базы, которое можно преодолеть пешком — 1,8 км.