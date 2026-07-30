Выявление дефектов на ранних стадиях увеличивает процент выпуска годных чипов и позволяет экономить в год по $100 млн

Южнокорейский стартап AiBiz разработал программную платформу под названием DutchBoy. Платформа анализирует собираемые датчиками оборудования для производства данные с целью обнаружения дефектов. Эта система уже работает на предприятиях Samsung Electronics в Южной Корее и Китае.

Если обычно приложения искусственного интеллекта работают благодаря графическим процессорам, то в данном случае применяются серверные процессоры AMD EPYC. По словам представителей AiBiz, облегчённые ИИ-модели позволяют в реальном времени производить вычисления и экономить на более дорогих чипах, энергопотреблении и тепловыделении.

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Разработчики уверяют, что их технология увеличит выпуск годных полупроводниковых чипов на 3–5%, позволяя ведущим производителям экономить по $100 млн в год за счёт раннего выявления дефектов.

Изображение: AMD

Программное обеспечение работает с оборудованием для травления полупроводников и непрерывно получает данные с 20 производственных инструментов. Каждые 100 мс показания присылают около 300 датчиков.

Обработка на центральных процессорах стала возможной благодаря тому, что ИИ-модели имеют менее 100 тысяч параметров. Ранее использовались процессоры Intel, но их возможности перестали хватать по мере увеличения поступающего с датчиков объёма данных. Переход на чипы EPYC и оптимизация программного обеспечения увеличили производительность на 30%.

AiBiz планирует сотрудничать не только с Samsung, но и с предприятиями по сборке и тестированию полупроводников, LG Innotek, SK Hynix, Intel и Micron.