В ремонт отдают даже такие старые аппараты, как iPhone 4

Статистика розничной сети «М.Видео» и количество обращений в сервисный центр «М.Мастер» в первые шесть месяцев 26 года показала, что российские потребители чаще прежнего отдают имеющиеся у них устройства в ремонт вместо того, чтобы приобрести новые. Если говорить исключительно о выпущенных до 2018 года моделях, их стали приносить в ремонт более чем в два раза чаще, нежели это было год назад.

Для столь старых устройств наиболее актуальным видом является замена аккумулятора. Именно это нужно обладателям данных устройств в 46% случаев. Каждый пятый потребитель подобной техники приходит менять дисплей, в 15% случаев требуется ремонт разъёмов для зарядки, кнопок, цепей питания или чистка динамиков.

Изображение: Gemini

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Среди смартфонов наиболее востребован ремонт моделей iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 2016–2017 годов выпуска, на них приходится около половины обращений. Часто ремонтируют игровые консоли PlayStation 4, ноутбуки прошлых поколений с необходимостью менять аккумуляторы, разъёмы, клавиатуры и экраны, планшеты Samsung Galaxy Tab 3.

К числу наиболее старых устройств в ремонте можно отнести iPhone 4 2010 года выпуска и планшеты iPad 2011 года. Их владельцы удовлетворены возможностями данных устройств и не спешат расставаться с ними.