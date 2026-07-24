Инвестиции более чем в 1,5 млрд руб. позволят выпускать полмиллиона колёс в год

До конца 2026 года в Тольятти планируют начать пробное производство колёс для грузовиков и сельскохозяйственной техники. Отличительной чертой этого производства будет высокая степень автоматизации. В настоящее время «Завод стальных колёс» ежегодно выпускает для легковых машин свыше 1,5 млн штампованных дисков, но теперь ассортимент предлагаемой продукции решили расширить. Если всё пойдёт по графику, серийное производство начнут в третьем квартале 2027 года.

Изображение: ChatGPT

Ради достижения этого результата в предприятие инвестировали более 1,5 млрд руб. Более половины этой суммы, а именно 800 млн руб., вложил Фонд развития промышленности. В настоящее время на производственные линии устанавливается оборудование. В итоге в цеху будет создано свыше 120 рабочих мест.

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Целью проекта является удовлетворение спроса со стороны российского сельского хозяйства, где прежде использовались колёса импортного производства. Предприятие с возможностью выпускать ежегодно 1,5 млн дисков даёт возможность эффективно масштабировать технологию.