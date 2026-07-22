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Samsung подняла цены на складные смартфоны Galaxy Z Flip 8 до $1199
В России их стоимость начинается от 104 999 руб
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Помимо складных смартфонов серии Fold, компания Samsung анонсировала новое поколение аппаратов Flip в форм-факторе раскладушки. Как и ожидалось, их стоимость выросла и в США начинается от $1199. Продажи Galaxy Z Flip 8 стартуют 5 августа.

Изображение: Derrek Lee / Android Central

Устройство предлагается в двух конфигурациях, но в обоих случаях будет 12 ГБ оперативной памяти. Разница заключается в объёме хранилища: 256 ГБ или 512 ГБ. В России эти версии будут стоить 104 999 руб. и 124 999 руб.

Изображение: Derrek Lee / Android Central

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Аппарат получил складной экран FHD+ Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,9 дюйма. Размер внешнего дисплея Super AMOLED составляет 4,1 дюйма. Толщина смартфона равна 6,1 мм, весит он 180 г. Внутри установлен процессор Samsung Exynos 2600.

Изображение: Derrek Lee / Android Central

Для энтузиастов мобильной фотосъёмки предлагается широкоугольная камера с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольная 12 Мп. Ёмкость аккумулятора равна 4300 мАч, мощность проводной зарядки составляет 25 Вт.

Изображение: Derrek Lee / Android Central

Аппарат выпускают в графитовом, кремовом и розовом цветах, а в магазине Samsung доступна эксклюзивная мятная расцветка.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
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