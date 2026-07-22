Помимо складных смартфонов серии Fold, компания Samsung анонсировала новое поколение аппаратов Flip в форм-факторе раскладушки. Как и ожидалось, их стоимость выросла и в США начинается от $1199. Продажи Galaxy Z Flip 8 стартуют 5 августа.
Устройство предлагается в двух конфигурациях, но в обоих случаях будет 12 ГБ оперативной памяти. Разница заключается в объёме хранилища: 256 ГБ или 512 ГБ. В России эти версии будут стоить 104 999 руб. и 124 999 руб.
Аппарат получил складной экран FHD+ Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,9 дюйма. Размер внешнего дисплея Super AMOLED составляет 4,1 дюйма. Толщина смартфона равна 6,1 мм, весит он 180 г. Внутри установлен процессор Samsung Exynos 2600.
Для энтузиастов мобильной фотосъёмки предлагается широкоугольная камера с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольная 12 Мп. Ёмкость аккумулятора равна 4300 мАч, мощность проводной зарядки составляет 25 Вт.
Аппарат выпускают в графитовом, кремовом и розовом цветах, а в магазине Samsung доступна эксклюзивная мятная расцветка.