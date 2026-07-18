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Археологи откроют в Турции каменную камеру возрастом 12 000 лет
Впервые они получат доступ к скрытой части необычного неолитического здания
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В 2025 году археологи обнаружили прямоугольную постройку в Карахантепе на юго-востоке Турции. Специалисты удалят камни, покрывающие камеру в этой постройке, чтобы войти в неё сверху, поскольку изнутри здания она недоступна.

По мнению экспертов, это здание было построено для особых целей. Камера описывается как небольшая приподнятая комната, встроенная в один из углов прямоугольного общественного сооружения. Размер здания равен примерно 9 × 7 м, и оно содержит двухъярусные скамьи, четыре симметрично расположенных Т-образных столба и сохранившиеся до высоты 3,5 м стены.

Изображение: AA

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Археологи нашли также большой камень и бассейн рядом с каналом, который мог пропускать жидкость через здание. На этот год запланированы раскопки углового помещения.

Карахантепе из турецкой провинции Шанлыурфа относится к докерамическому неолиту. Эта местность содержит свидетельства поселения, начиная примерно с 9500 года до н. э.

На участке около 14 га есть места, где известняковые колонны добывались из скальной породы. К настоящему моменту раскопана небольшая часть обширного поселения. Одно из крупнейших известных сооружений Карахантепе имеет диаметр примерно 28 м и могло использоваться на протяжении столетий. Это место помогает понять, как общины охотников-собирателей перешли к оседлому образу жизни до полного распространения земледелия.

Прежние исследования показали, что обнаруженные на этом месте здания были намеренно засыпаны и герметизированы, а не просто заброшены. Это могло означать конец социальной или символической роли здания.

Изображение: AA

Раскопки будут продолжены до октября, и команда исследователей сосредоточится на поиске архитектуры над скальным основанием в виде единого комплекса. Затем раскопки планируют накрыть защитной крышей от экстремальных погодных условий.

#турция #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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