Рост зарплат также заметно замедлился и не поспевает за инфляцией

Издание «Коммерсант» со ссылкой на сервисы по подбору персонала сообщает, что количество новых вакансий на рынке IT в России в первые месяцы 2026 года уменьшилось на 20–50%. Количество соискателей при этом растёт, что приводит к избытку предложения, в результате чего зарплаты значительно не увеличиваются. Виновато может быть распространение искусственного интеллекта и экономия за счёт использования уже имеющихся сотрудников.

Статистика портала SuperJob говорит о сокращении вакансий на 21% по сравнению с тем же отрезком времени в 2025 году. На такое же значение увеличилось число резюме. Зарплата в июне оказалась на 3,9% выше по сравнению с показателем годичной давности, тогда как официальный уровень инфляции составляет 5,31%. При этом растут доходы только у специалистов средней и верхней категорий.

Изображение: ChatGPT

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О том же говорит статистика «Хабр Карьеры». На этой платформе количество новых вакансий уменьшилось на 56%, годом ранее также был зафиксирован спад на 32%. Наибольшее сокращение вакансий наблюдается в сферах тестирования, дизайна и маркетинга. Количество ищущих работу специалистов увеличилось на 69%, средняя зарплата выросла на 5%. На портале HeadHunter зарплата увеличилась на 3%.

В целом по стране предлагается средняя заработная плата 98 800 руб., тогда как в Москве это значение равно 151 400 руб. На одну вакансию приходится 22 соискателя.