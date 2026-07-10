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Нехватка трансформаторов замедляет распространение искусственного интеллекта
Их производители не способны удовлетворить спрос со стороны дата-центров
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Издание Financial Times сообщает об огромном росте спроса на трансформаторы, которые представляют собой важнейшие элементы электросетей. В США их дефицит мешает вводить в строй новые дата-центры и другие объекты для работы искусственного интеллекта.

Самые мощные трансформаторы для подключения к крупным объектам могут весить сотни тонн, их высота достигает 15 м. Такие устройства могли бы одновременно заряжать 25 млн аппаратов iPhone и работать на протяжении десятилетий с минимумом технического обслуживания. В настоящее время значительная часть трансформаторов изготавливается на заказ, при этом сроки изготовления составляют 3-6 месяцев. Эксперты полагают, что дефицит будет сохраняться минимум до 2030 года.

Изображение: ChatGPT

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В этом году 40% вводимых в США в эксплуатацию дата-центров могут начать работу с опозданием из-за недостатка электричества. Из-за этого руководители главных технологических компаний мира оценивают возможности строительства дата-центров на орбите с применением солнечной энергии.

Дефицит усиливает нехватка электротехнической стали, которую производят только несколько компаний во всём мире. Также есть трудности с поставками меди из-за повышенного спроса и ограничений добычи. Наконец, не хватает квалифицированного персонала для производства.

Американские IT-компании только в этом году собираются потратить на электрооборудование $726 млрд. Также они будут импортировать электрооборудование из таких стран, как Мексика, Бразилия, Южная Корея и страны Евросоюза.

#сша #искусственный интеллект #электричество #трансформаторы
Источник: rbc.ru
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