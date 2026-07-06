Устройство с объёмом памяти 128 ГБ пока предлагается исключительно китайским покупателям

Производитель Beelink анонсировал очередную конфигурацию портативного компьютера GTR9 Pro, которая будет продаваться в материковом Китае. Если раньше максимальным предложением был вариант 128 ГБ + 2 ТБ, то теперь можно приобрести версию с твердотельным накопителем на 4 ТБ.

Изображение: Beelink

В магазине JD указано, что стоимость этого компьютера составляет 28599 юаней, что согласно текущему курсу составляет $4212. Устройство работает на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с архитектурой Zen 5. Данный чип является 16-ядерным, с поддержкой 32 потоков команд и способен локально обрабатывать задачи искусственного интеллекта.

Изображение: Beelink

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Для любителей видеоигр здесь имеется встроенная графика Radeon 8060S. Значительная часть цены приходится на оперативную память LPDDR5X объёмом 128 ГБ. Увеличить объём хранилища можно благодаря наличию двух слотов M.2.

Изображение: Beelink

Мощность этого ПК равна 140 Вт, а система вентиляторов и испарительная камера обеспечивают низкий уровень шума. Доступны стандарты связи LAN 10G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также порты USB Type-A и USB4.