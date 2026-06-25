Свободных машин становится всё меньше, и цены растут

По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, поездки на такси в России скоро могут подорожать в связи с дефицитом и ростом стоимости бензина. На него приходится немалая часть расходов таксопарков и частных таксистов, которые вынуждены перекладывать эти расходы на плечи пассажиров.

В разных городах цены могут расти по-разному. Цена поездок в приложениях рассчитывается динамически, в уравнение входят такие переменные, как спрос, количество доступных такси, сезон, пробки и прочие расходы.

Изображение: ChatGPT

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Из-за удорожания бензина водителей может стать меньше, цены в часы пик могут расти быстрее. На сколько именно такси станет дороже, заранее предсказать невозможно.

Тем временем в Москве и Московской области сеть АЗС «Нефтьмагистраль» под влиянием ФАС была вынуждена понизить цены на все реализуемые виды горючего.