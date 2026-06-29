Южнокорейский производитель представил аппарат средней ценовой Galaxy M47 категории в Индии

Компания Samsung представила в Индии смартфон средней ценовой категории Galaxy M47. Это слегка видоизменённая версия недавно выпущенного аппарата Galaxy A27, где ёмкость аккумулятора увеличили до 6000 мАч. В Индии стоимость этого устройства составит около $245, хотя это значение с первоначальной скидкой. В магазине Amazon аппарат будет предлагаться в синем и красном цветовых вариантах. Продажи стартуют 4 июля.

Изображение: Samsung

Устройство обладает экраном Super AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+. Частота обновления у него составляет 120 Гц, наверху находится вырез под камеру. Разрешение этой камеры равно 12 Мп. Основная задняя камера имеет разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Рядом есть сверхширокоугольная камера 5 Мп и макрокамера 2 Мп. Спереди и сзади поддерживается съёмка видео 4K при 30 кадрах/с.

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Galaxy M47 работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3, имея 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и 128 ГБ памяти UFS 3.1. Доступен слот для установки карт памяти microSD, а сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев.

Изображение: Samsung

На аппарате установлена система Android 16 с программной оболочкой One UI 8.5. Samsung обещает 6 лет программных обновлений.