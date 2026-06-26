Его сопротивляемость механическим повреждениям в три раза выше по сравнению с показателями оригинального топливного бака

Информационное агентство ТАСС сообщает, что в Новгородском государственном университете был создан топливный бак увеличенного объёма для автомобилей «Волга» (ГАЗ-24 - ГАЗ-31105). Помимо того, что сюда будет помещаться топлива больше прежнего, бак не боится коррозии и способен выдержать втрое больше механических повреждений.

Прежние топливные баки для «Волг» делали из листовой стали, поэтому они были тяжёлыми и уязвимыми перед коррозией. На этот раз за основу взяли лёгкий алюминий и создали бак такой формы, чтобы как можно более эффективно использовать пространство под днищем автомобиля. Стенки бака сделали в три раза более толстыми, чтобы свести к минимуму вероятность пробить его и лишиться бензина.

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Объём стандартного бензобака составляет 55 л, чего может быть недостаточно для дальних поездок. Объём нового бензобака увеличили, но точное значение пока не сообщили.

Изображение: Gemini

Подготовив подробные чертежи продукта и рассчитав его технические характеристики, разработчики успели создать первую пробную версию. Её возможности уже проверили на тестовом автомобиле.

С целью увеличения безопасности применяется штатная заливная горловина. Имеется также отдельный вывод для правильной работы механизма обратного клапана.

На очереди практические испытания, которые пройдут на закрытом полигоне. Если проблем не будет, начнётся этап официальной регистрации изменений в конструкции автомобиля, и можно будет начинать серийное производство топливного бака.