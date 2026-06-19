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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России стартовали продажи автомобилей возрождённого бренда Volga
Также объявлены цены на машины во всех комплектациях.
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Как и было обещано, сегодня, 19 июня, стартовали продажи автомобилей возрождённого бренда Volga. Да, на текущем этапе это полностью отвёрточная сборка с приблизительно нулевым уровнем локализации, но нижегородское предприятие необходимо заполнять заказами, и вот, старт данному процессу официально дан.

В рамках презентации представители Volga огласили список выходящих на рынок моделей во всех комплектациях, ну и, конечно же, озвучили на них цены.

Источник изображения: VOLGA.

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Сразу отметим, что в реальности существенной разницы цен на «Волги» с ценами на «доноров» в лице автомобилей марки Geely нет: в официальной презентации руководство Volga перечислило цены с учётом выгоды по трейд-ин — то есть, когда вы сдаёте дилеру свой прежний автомобиль и доплачиваете разницу в стоимости за новый.

Итак, седан D-класса Volga C50 в комплектации «Стандарт» с двигателем на 150 л. с. и с вышеописанной выгодой за трейд-ин будет стоить 2 899 000 рублей, в комплектации «Комфорт» с двигателем на 200 л. с. — 3 149 000 рублей, ну и в комплектации «Премиум» с таким же 200-сильным двигателем — 3 299 000 рублей.

Источник изображения: VOLGA.

Кроссовер С-класса Volga K40 в комплектации «Стандарт» с двигателем на 150 л. с., также с вышеупомянутой выгодой, обойдётся вам в 2 749 000 рублей. Машина в комплектации «Комфорт» с двигателем на 150 л. с. оценена в 3 049 000 рублей, а в такой же комплектации сдвигателем на 200 л. с. — в 3 499 000 рублей. В самой «жирной» комплектации «Премиум» — со старшим двигателем и всеми наворотами — машина обойдётся в 3 799 000 рублей. Или более чем на миллион дороже, чем в базовой комплектации.

У обоих автомобилей в паре со 150-сильным двигателем работает роботизированная трансмиссия, а в паре с 200-сильным — классический гидромеханический «автомат».

Источник изображения: VOLGA.

Наконец, кроссовер D-класса Volga K50 во всех комплектациях предлагается с двухлитровым двигателем на 238 л. с., работающим в паре с 8-диапазонным гидромеханическим» автоматом. Таким образом, комплектации отличаются между собой только по уровню внутреннего оснащения автомобиля. Стартует K50 в комплектации «Комфорт» от 4 199 000 рублей, промежуточная комплектация «Премиум» оценена в 4 499 000 рублей, ну и верхняя «Экслюзив» — в 4 649 000 рублей. Опять же, при условии сдачи предыдущей машины в трейд-ин.

Источник изображения: VOLGA.

В режиме «пришёл и купил» автомобили Volga K40 и C50 будут, соответственно, на 100 тысяч рублей дороже, а автомобиль Volga K50 — на 150 тысяч рублей дороже. Насколько велик потенциал этого бренда с такими ценами, вопрос, что называется, риторический. Надо понимать один момент: да, можно привезти машину по «серому» импорту и значительно сэкономить, но в случае с Volga на автомобили будет официальная гарантия, и для отдельных категорий покупателей — юридических лиц, например — это критически важно.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #geely #volga #volga k50 #volga c50 #volga k40
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