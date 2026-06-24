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Коммерсантъ: в 2025 году запросы на ремонт корпоративных сетей выросли на 120%
Старое иностранное сетевое оборудование изнашивается быстрыми темпами
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Анализ от центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех» рассказал, что по итогам 2025 года число запросов на ремонт и обслуживание сетевой инфраструктуры в компаниях увеличилось на 120%. Число самих заказчиков выросло только на 8%, что означает, что у уже имевшихся заказчиков ремонт стал производиться намного чаще.

Для сравнения, по итогам 2024 года рост количества запросов составлял только 9%, а количество заказчиков выросло на 11%. Из этого можно сделать вывод, что начинает выходить из строя оборудование официально не работающих на российском рынке компаний вроде Cisco. Уменьшение объёма параллельного импорта также вносит вклад в выход сетевого оборудования из строя.

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В 2026 году количество обращений на ремонт и обслуживание также растёт. В феврале рост составил 19% по сравнению с январём, в марте он был равен 10%. Бизнес стремится сэкономить, не желая закупать новое оборудование и стараясь починить существующее, надеясь увеличить срок эксплуатации до 10-12 лет.

Изображение: Gemini

При этом у немалой части оборудования предельный срок уже достигнут. Чаще других компонентов дают сбой блоки питания, линейные карты и вентиляторы. Доля российских производителей растёт, поэтому при работе их комплектующих совместно с устройствами иностранных производителей возникают проблемы. Эксперты ждут в дальнейшем экспоненциального роста рисков.

Этому также способствует тот факт, что у компаний нет какого-либо единого стандарта управления сетью, а техническая документация зачастую устарела. Снижение числа обращений или хотя бы их сохранение на одном уровне может случиться не раньше чем через пять лет.

Хакеры тоже вносят свой вклад в наличие проблем, нагружая инфраструктуру и выводя компоненты из строя. Это будет означать недоступность сервисов, сайтов, баз данных.

#россия #интернет #рунет #сети
Источник: kommersant.ru
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