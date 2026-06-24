Повышение производительности труда от ИИ увидели только 35% использующих его компаний

Центробанк провёл опрос среди российских компаний и выяснил, что только одна из семи применяет в своей работе возможности искусственного интеллекта. Целью этого является увеличение эффективности труда и соответствующий рост прибыли, ради чего можно сократить численность персонала. Компании могли бы внедрять ИИ ещё усерднее, если бы им не препятствовала в этом нехватка специалистов с навыками внедрения крупных цифровых проектов. Другой опрос, который провёл Росстат, показал далеко не полное раскрытие возможностей сотрудников с базовым уровнем владения ИИ.

В опросе Банка России приняли участие 14700 не относящихся к финансовому сектору организаций. В сфере услуг ИИ применяют 20% компаний, в строительстве, обрабатывающей промышленности и добыче ресурсов таковых 14%, тогда как в торговле их 13%. Почти каждая вторая среди опрошенных компаний использует искусственный интеллект в продажах и маркетинге, каждая пятая внедрила ИИ в производственные процессы, каждая десятая управляет с его помощью персоналом. Также ИИ находит применение в деловой переписке, при найме новых сотрудников, в контроле качества услуг и продукции.

Изображение: ChatGPT

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Рост производительности труда от этого увидели только 35% компаний, а о росте прибыли рассказали 11% компаний. Ещё 7% смогли сократить персонал.

37,5% сотрудников полагают, что обладают навыками работы с ИИ. 22,7% говорят о базовых навыках, 11,7% о среднем уровне, а продвинутые навыки нашли у себя 3,2% работников. Это небольшие значения, но даже их потенциал компании не используют в полной мере. В опросе Росстата только 4,9% сотрудников сообщили, что используют на работе ИИ. Это в семь раз меньше тех, кто заявил о владении навыками взаимодействия с ИИ.