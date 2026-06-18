Российские пользователи стали покупать новые компьютеры в минимальных количествах с момента пандемии

Издание «Известия» со ссылкой на участников рынка персональных компьютеров в России рассказывает о падении продаж ПК в первой половине 2026 года на треть по сравнению с показателями годичной давности. Таких низких значений не наблюдалось с начала десятилетия. Если в те времена причиной могли быть пандемия и дефицит видеокарт, то теперь виновато в первую очередь увеличение стоимости компьютеров на фоне ажиотажного спроса на память. К настоящему моменту подходит время обновления купленных в 2020-2021 годах компьютеров, но как домашние пользователи, так и компании не спешат тратить деньги.

По количеству продажи компьютеров в первом квартале упали на 31%, тогда как по доходу от их продажи падение составило 34%. Всего было реализовано 127000 компьютеров общей стоимостью свыше 7,8 млрд руб. Примерно такие же значения спада продаж приводят аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Пётр Горбей. По мнению последнего, речь идёт об антирекорде за несколько лет.

Изображение: ChatGPT

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За минувший год компьютеры с дискретными видеокартами подорожали в полтора раза, тогда как модели с наиболее производительными картами стали дороже в два раза, считает Муртазин. Речь идёт именно о настольных компьютерах, где комплектующие мощнее и дороже по сравнению с теми, которые можно найти в ноутбуках. Стоимость компонентов растёт на фоне того, что их скупают провайдеры искусственного интеллекта. Макроэкономическая нестабильность в целом и высокие процентные ставки при выдаче кредитов также не способствуют лишним тратам населения. Аналогичный спад продаж наблюдается и на рынке мониторов.

Изображение: TelecomDaily

Аналитики считают, что для более точного анализа следует принимать во внимание канал продаж. Где-то спрос упал на 40%, а на Wildberries продажи компьютеров за год выросли на 73% по деньгам. Продажи компьютеров на процессорах Intel Core i5 здесь увеличились на 66%. В «М.Видео» говорят о росте количества проданных настольных ПК с середины апреля по начало июня по сравнению с этим же отрезком времени в 2025 году.

Эксперты призывают не рассчитывать на быстрое восстановление продаж. По итогам всего года прогнозируется спад на 20–25% в количественном выражении.