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Китайская видеоигра Black Myth: Wukong разошлась в количестве свыше 30 млн экземпляров
На долю покупателей в самом Китае пришлось меньше половины этого значения
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Статистикой видеоигр обычно делятся их разработчики, магазины вроде Steam или специализирующиеся на этом аналитические компании. В случае с Китаем информацией поделился Коммунистический союз молодёжи. Согласно его сведениям, видеоигра Black Myth: Wukong к настоящему моменту была куплена свыше 30 млн раз, причём больше половины этого значения приходится на иностранных геймеров.

Изображение: Game Science

Что касается разработчиков, студии Game Science, свою статистику она приводила только вскоре после релиза, ещё в августе 2024 года. Тогда было сказано, что за первые трое суток продаж было реализовано свыше 10 млн экземпляров. В январе 2025 года сторонние аналитики говорили о достижении отметки в 25 млн. Нынешняя веха оказалась достигнута быстрее, чем аналогичного показателя добилась популярная видеоигра Elden Ring. 

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В свете такого успеха Game Science в настоящее время работает над второй игрой данной франшизы, которая носит название Black Myth: Zhong Kui.

#китай #игры #видеоигры #black myth
Источник: dtf.ru
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