Статистикой видеоигр обычно делятся их разработчики, магазины вроде Steam или специализирующиеся на этом аналитические компании. В случае с Китаем информацией поделился Коммунистический союз молодёжи. Согласно его сведениям, видеоигра Black Myth: Wukong к настоящему моменту была куплена свыше 30 млн раз, причём больше половины этого значения приходится на иностранных геймеров.
Что касается разработчиков, студии Game Science, свою статистику она приводила только вскоре после релиза, ещё в августе 2024 года. Тогда было сказано, что за первые трое суток продаж было реализовано свыше 10 млн экземпляров. В январе 2025 года сторонние аналитики говорили о достижении отметки в 25 млн. Нынешняя веха оказалась достигнута быстрее, чем аналогичного показателя добилась популярная видеоигра Elden Ring.
В свете такого успеха Game Science в настоящее время работает над второй игрой данной франшизы, которая носит название Black Myth: Zhong Kui.