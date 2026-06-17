Искусственный интеллект и вызванный им рост стоимости памяти привёл к значительному подорожанию устройств производства Microsoft

Во вторник компания Microsoft представила очередное поколение устройств Surface, планшет Surface Pro и ноутбук Surface Laptop. Они получили новые процессоры Qualcomm X2, за которые придётся немало заплатить. 13,8-дюймовый Surface Laptop предлагается по цене $1499, на $500 больше прежнего. Модель с экраном 13,8 дюйма стоит на $600 больше прежней цены, а именно $1599. К такому подорожанию отчасти привели действия самой Microsoft, которая в числе прочих крупных компаний развивает поглощающий всю память искусственный интеллект. Эти цены указаны без клавиатуры в комплекте поставки, за которую придётся дополнительно отдать от $170 до $400.

Изображение: Microsoft

Благодаря более современным процессорам производитель обещает прирост скорости графики на 53%, до 15,5 часов работы у планшета и 20 часов у ноутбука. Мобильный ноутбук с диагональю 15 дюймов даёт 19 часов работы и плотность пикселей 262 ppi против прежних 201 ppi. Также можно выбрать вариант с дисплеем OLED.

Изображение: Microsoft

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Устройства обладают тактильной обратной связью, что повышает удовольствие от взаимодействия с системой Windows 11. Она позволяет увереннее взаимодействовать с приложениями, выполнять прокрутку видео и другие действия.

Изображение: Microsoft

Оба устройства имеют логотип Microsoft Copilot+, который указывает на соответствие определённым аппаратным характеристикам: 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища и наличие нейронного процессора скоростью 40 TOPS.

До конца года от Microsoft ждут также релиза более производительного Surface Laptop Ultra, который окажется ещё более дорогим.