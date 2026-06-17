Это самая ранняя находка подобного рода на территории Северной Африки

Изучавшие средневековый хаммам Валилы исламского поселения в римском Волубилисе археологи обнаружили каменную игровую доску. Для Северной Африки это может быть самая старая находка подобного рода.

Доска вырезана на верхней ступеньке, её размер составляет 34 х 9,5 см. Она состоит из трёх рядов, в каждом из которых есть не менее 13 неглубоких отверстий. Четвёртый ряд мог применяться для нанесения насечек или мог принадлежать другой доске, повреждённой или незаконченной.

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Местоположение этой доски привлекает особое внимание исследователей. Она находилась на видном месте, у входа в холодную купальню. Места здесь достаточно, чтобы два человека могли играть, не мешая третьему входить в бассейн. Эта доска могла быть предназначена для времяпровождения между разными этапами купания.

Изображение: Penn, T., et.al., 2026

Хаммам был построен в конце VIII или начале IX века н. э. и был заброшен к X или XI веку, что позволяет точнее определить дату создания игровой доски. Волубилис в своё время был значительным римским городом на севере Марокко. После ухода римлян к раннему Средневековью поселение стало известно как Валила. Хаммам считается частью крупного внегородского комплекса с дворовыми постройками и мог быть связан с резиденцией Идриса I и его сына.

Что касается того, для какой игры предназначалась игровая доска, исследователи рассматривают возможности того, что это были игры манкала или таб/сиг. Второй вариант кажется им более предпочтительным. Данная игра принадлежит к достаточно обширному семейству настольных игр с двигающимися фигурами. Если это предположение окажется верным, история игры в таб/сиг в Северной Африке отодвигается на несколько столетий назад.