Космические аппараты имеют химические и электрические двигатели, для которых нужны разные виды топлива. В результате необходимы раздельные системы хранения этого топлива, из-за чего вес таких аппаратов значительно увеличивается. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совместно с представителями NASA дали надежду на создание значительно более компактных и манёвренных аппаратов, поскольку разные двигатели будут получать топливо из одного бака.
Речь идёт об электроспрей-двигателях размером не больше монеты. При помощи электрического поля частицы топлива заряжаются и выбрасываются наружу для создания тяги. Подобные двигатели чрезвычайно экономичные и отлично подходят для продолжительных межпланетных перелётов и точных манёвров. За резкий толчок, разгон, торможение или изменение орбиты будут отвечать химические двигатели.
В основе разработки лежит топливо ASCENT, которое было создано для химических двигателей ВВС США. Эта ионная жидкость остаётся текучей в широком диапазоне температур, в том числе в космическом вакууме.
Был проведён ряд экспериментов в вакуумной камере, где условия были как в открытом космосе. Работа двигателя на протяжении 100 часов показала производительность на уровне классических двигателей.
На основе нового топлива NASA готовит миссию под названием Green Propulsion Dual Mode, которая запланирована на ноябрь. Спутник под названием CubeSat размером не больше портфеля получит один химический и четыре электроспрей-двигателя на основе одного бака. Если миссия окажется успешной, будущие спутники станут надёжными как на околоземных орбитах, так и при полётах к другим планетам.