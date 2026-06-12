Она представляет собой сочетание химических и электрических двигателей с единым топливом

Космические аппараты имеют химические и электрические двигатели, для которых нужны разные виды топлива. В результате необходимы раздельные системы хранения этого топлива, из-за чего вес таких аппаратов значительно увеличивается. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совместно с представителями NASA дали надежду на создание значительно более компактных и манёвренных аппаратов, поскольку разные двигатели будут получать топливо из одного бака.

Изображение: ChatGPT

Речь идёт об электроспрей-двигателях размером не больше монеты. При помощи электрического поля частицы топлива заряжаются и выбрасываются наружу для создания тяги. Подобные двигатели чрезвычайно экономичные и отлично подходят для продолжительных межпланетных перелётов и точных манёвров. За резкий толчок, разгон, торможение или изменение орбиты будут отвечать химические двигатели.

Изображение: news.mit.edu

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В основе разработки лежит топливо ASCENT, которое было создано для химических двигателей ВВС США. Эта ионная жидкость остаётся текучей в широком диапазоне температур, в том числе в космическом вакууме.

Был проведён ряд экспериментов в вакуумной камере, где условия были как в открытом космосе. Работа двигателя на протяжении 100 часов показала производительность на уровне классических двигателей.

Изображение: NASA/JPL-Caltech

На основе нового топлива NASA готовит миссию под названием Green Propulsion Dual Mode, которая запланирована на ноябрь. Спутник под названием CubeSat размером не больше портфеля получит один химический и четыре электроспрей-двигателя на основе одного бака. Если миссия окажется успешной, будущие спутники станут надёжными как на околоземных орбитах, так и при полётах к другим планетам.