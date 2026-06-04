Конкуренция со стороны других разработчиков искусственного интеллекта не помешала ChatGPT стать самым быстрорастущим приложением

Статистика от аналитической компании Sensor Tower рассказала о том, что приложение ChatGPT от OpenAI добралось до уровня в 1 млрд ежемесячно активных пользователей. Главное в этой новости заключается в том, что между первым появлением приложения и набором миллиарда пользователей ChatGPT потребовалось меньше времени, чем другим достигшим когда-либо этого уровня приложениям.

Отметка была преодолена в мае, когда прошло около трёх лет с момента появления этого чат-бота. Ранее до уровня миллиарда активных в месяц пользователей добирались сервисы вроде TikTok, Instagram*, YouTube, карты Google, но они делали это не так быстро.

Изображение: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Purchase Licensing Rights

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Нынешней весной многие пользователи ChatGPT решили перейти на приложение Claude от Anthropic. Сделав это, через месяц после установки они стали взаимодействовать с ChatGPT на 5% меньше времени, чем на протяжении восьми месяцев до этого.

До популярности ChatGPT Claude в настоящее время весьма далеко. Статистика Sensor Tower указывает на наличие у этого чат-бота примерно 56 млн активных пользователей. При этом рост за год у него составил 640% против 62% у ChatGPT.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.



