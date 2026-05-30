Блогер
На Сицилии повторно открыли римскую мозаику с изображением сцен охоты
Впервые найденную в 1972 году мозаику держали под землёй для сохранности
В 1972 году на Сицилии, в городе Марсала, был найден мозаичный пол с изображением сцены охоты. Чтобы сохранить мозаику, после обнаружения её снова засыпали землёй. Теперь пол снова появился на свет в ходе новых археологических исследований, связанных с развитием парка Лилибео.

Изображение: Археологический парк Лилибео-Марсала / Сицилийский регион

Данная мозаика способна помочь исследователям лучше узнать городскую историю периодов Римской империи, Византии, ислама и раннего средневековья. Она выполнена в технике opus tessellatum, в которой применяются мелкие каменные или стеклянные тессеры для создания изображений, узоров и цветовых эффектов. В данном случае использовались чёрные, синие, светло-синий, красный, жёлтый и коричневые цвета с различными оттенками, способными придать фигурам глубину и движение.

Изображение: Археологический парк Лилибео-Марсала / Сицилийский регион

Сцены охоты обрамляют два декоративных бордюра. В верхней части изображения показана мужская фигура в короткой тунике и высоких ботинках с преследующей оленя бегущей собакой. На нижней половине всадник вонзает копьё в льва. Правая сторона этой сцены не была раскопана в 1972 году. Сейчас перед специалистами стоит задача не просто восстановить мозаику, но и понять этапы её использования, реконструкции и заброшенности дома.

Изображение: Археологический парк Лилибео-Марсала / Сицилийский регион

Работа представляет собой часть более широкого проекта совместно со Школой арабских исследований. В рамках этого проекта исследуются не самые известные этапы позднеримского и византийского Лилибея, а также переход к исламскому и раннесредневековому периоду, когда название города изменилось на Марса Али.

Власти парка собираются включить мозаику в туристические маршруты и сделать её одной из наиболее привлекательных достопримечательностей археологического парка Лилибео.

#история #археология #раскопки #рим #сицилия
Источник: arkeonews.net
