Блогер
Министерство здравоохранения России начнёт пользоваться нейросетями для работы с документацией
Искусственный интеллект будет принимать участие в анализе медицинских карт пациентов и показывать врачам ключевые сведения

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о начале внедрения алгоритмов искусственного интеллекта с целью уменьшить объём бумажной работы у медицинского персонала. В настоящее время в медицинских учреждениях страны уже ведётся процесс тестирования системы с применением ИИ для быстрого анализа электронных медицинских карт пациентов.

Изображение: Grok

Процедура занимает всего несколько секунд, тогда как прежде на решение подобных задач могло уходить до получаса. За это время алгоритм способен самостоятельно найти и показать наиболее важную в данный момент для врача или медсестры информацию о здоровье человека, что в экстренных случаях может спасти жизнь.

Постепенно берутся на вооружение и другие инструменты искусственного интеллекта, такие как распознавание речи и её преобразование в текст, автоматическое создание сводок наиболее важных данных из всего объёма информации. За счёт уменьшения времени на работу с документами медицинские сотрудники смогут больше внимания уделять медицинским вопросам.

#россия #искусственный интеллект #медицина #здоровье #здравоохранение
Источник: nsn.fm
