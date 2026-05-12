Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о начале внедрения алгоритмов искусственного интеллекта с целью уменьшить объём бумажной работы у медицинского персонала. В настоящее время в медицинских учреждениях страны уже ведётся процесс тестирования системы с применением ИИ для быстрого анализа электронных медицинских карт пациентов.
Процедура занимает всего несколько секунд, тогда как прежде на решение подобных задач могло уходить до получаса. За это время алгоритм способен самостоятельно найти и показать наиболее важную в данный момент для врача или медсестры информацию о здоровье человека, что в экстренных случаях может спасти жизнь.
Постепенно берутся на вооружение и другие инструменты искусственного интеллекта, такие как распознавание речи и её преобразование в текст, автоматическое создание сводок наиболее важных данных из всего объёма информации. За счёт уменьшения времени на работу с документами медицинские сотрудники смогут больше внимания уделять медицинским вопросам.