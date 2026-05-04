Больше всего российским покупателям не хватает иностранных автопроизводителей

В начале года проводился опрос относительно того, хотели бы жители России увидеть возвращение зарубежных компаний на местный рынок. 27% высказались против этого, 17% не смогли сформулировать своё мнение. 56% захотели увидеть возврат зарубежных компаний хотя бы из одной отрасли.

Чаще всего это относится к автопроизводителям, интерес к их возвращению высказали 41% участников опроса. 28% участников скучают по кинопроизводителям, работающим в сфере кино и видеоигр компаниям. 27% высказались в пользу создателей программного обеспечения. Каждый четвёртый желает снова увидеть иностранных производителей мебели и стройматериалов. В пользу производителей продуктов питания и напитков высказались 23% участников, 22% хотят возвращения производителей косметики.

В первую очередь за возврат компаний ратует молодое поколение потребителей. В возрастной категории 18-29 лет таких набралось 84% участников опроса. Среди граждан возраста от 60 лет недостаёт иностранной продукции только 38% участников.

Опрос проводился среди более чем 2000 совершеннолетних человек в феврале и марте.