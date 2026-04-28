Количество заказов в первом квартале 2026 года увеличилось, но денег при этом тратить стали меньше

Согласно результатам первого квартала 2026 года от аналитиков CDEK.Shopping, российские покупатели сделали на 9% больше заказов из-за рубежа, но при этом потратили на 10% меньше денег. Средняя стоимость покупок уменьшилась на 18% и составила 57700 руб. Статистика внутри страны мало отличается. Доступных в местных магазинах товаров становится всё меньше, а при покупке из-за рубежа можно сэкономить до 15%. Именно желание сэкономить в сложной экономической ситуации и привело к снижению трат.

Чаще всего за границей заказывают смартфоны, хотя их доля уменьшилась на 3% до уровня 28,4%. Упала популярность и ноутбуков, на долю которых на этот раз пришлось 21,7% вместо 23,5% годом ранее. На долю игровых консолей пришлось 12,9% вместо прежних 15,1%.

Зато чаще стали приобретать комплектующие для персональных компьютеров. В первую очередь велик спрос на процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, который подвинул на второе место прежнего лидера, консоль PlayStation 5. Третье место продолжает занимать смартфон iPhone 15.

Что касается покупок внутри России, их стало меньше как в количественном выражении, так и в денежном. Электронику стали покупать на 8–10% дешевле в сравнении с показателями годичной давности, а количество покупок уменьшилось на 6–7%. Больше всего пострадали ноутбуки, на которые потратили на 19% меньше и которых купили меньше. На смартфоны спрос снизился не настолько сильно, на 5% по деньгам и на 6% по количеству.

Зато внутри страны увеличились продажи холодильников на 18% и игровых консолей на 22%. В свете блокировок мобильного интернета рекорды бьют продажи роутеров, которые были максимальными за последние 5 лет.