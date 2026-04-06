Это позволит проще находить интересующую пользователей информацию относительно программ и игр

Компания Google представила очередное обновление своего магазина приложений Play Store. Оно должно прийтись по душе тем, кто тщательно выбирает приложения для установки, обращая внимание на отзывы уже опробовавших их пользователей. Отдельная строка позволит вести поиск среди пользовательских отзывов.

Необходимо открыть описание приложения, прокрутить страницу вниз до раздела «Рейтинги и отзывы», после чего нажать «Посмотреть все отзывы». Здесь можно ввести интересующий пользователя запрос и проверить, есть ли упоминание среди отзывов других пользователей.

Отсутствие семантического поиска означает, что необходимо ввести точное слово. Также поиск может не работать по одному слову, поэтому потребуется ввести развёрнутый запрос.

Поиск распространяется в версии Play Store 50.7. Может потребоваться принудительно обновить приложение, для чего следует нажать на изображение профиля на главной странице магазина, открыть настройки, перейти в раздел «О программе» и нажать «Обновить Play Store».