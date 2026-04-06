В Великобритании наступила рекордно ранняя весна за всю историю наблюдений
Глобальное потепление продолжает ускорять наступление сезонных изменений

Март 2026 года оказался достаточно тёплым, причём ощутили это не только в России. Информация из Великобритании говорит о том, что здесь наступление весны побило все прежние рекорды. В этом столетии 2026 год стал самым ранним по гнездованию чёрных дроздов, откладыванию икры лягушек, появлению бабочек, согласно данным Nature’s Calendar, регистрирующего данные о сезонных изменениях с 2000 года.

Изображение: Andrew Darrington/Alamy


Зафиксирована самая ранняя откладка яиц за 80 лет исследования больших синиц в лесу Уайтэм. Прежний рекорд был улучшен на 3 дня, а с 1960-х годов средний срок откладки яиц у этих птиц сдвинулся вперёд на 16 дней.

В лесу Дансфорд в Девоне зафиксировано самое раннее яйцо синицы с начала ведения записей в 1955 году. Также рекордно ранняя откладка яиц синицами наблюдается в Нидерландах, что показывает большие климатические изменения в Северной Европе.

Учёные прежде высказывали опасения относительно того, что одни виды справляются с климатическими изменениями хуже других. Однако всё более ранняя откладка яиц у синиц указывает на то, что этот вид адаптируется к более раннему появлению гусениц.

Изображение: Geoffrey Swaine/Shutterstock

Что касается бабочек, виды середины лета в Великобритании могут появиться уже в мае, что случится впервые с аномально жаркого и сухого лета 1893 года. Первая икра лягушек появилась 23 февраля, тогда как прежде самый ранний средний показатель был 5 марта.

Опасения относительно того, что глобальное потепление ставит под угрозу дикую природу, так как похолодания уничтожают икру лягушек, а насекомые и цветы появляются преждевременно под воздействием раннего солнца, в этом году пока не оправдываются.

#европа #великобритания #погода #весна #клима
Источник: theguardian.com
