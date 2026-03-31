В США стоимость этого процессора в настоящее время составляет около $150

На форумах Reddit появилась очередная история покупателя, который заказал что-то одно, а по ошибке получил нечто другое, намного дороже. В данном случае заказан был стандартный кулер AMD, в качестве подарка к которому оказался приложен процессор Ryzen 5 8400F.

Изображение: Reddit

Это процессор начальной ценовой категории на архитектуре Zen 4 с 6 вычислительными ядрами и 12 потоками. Хотя чип бюджетный, его возможностей вполне хватит для большей части современных видеоигр с не самой дорогой видеокартой.

Проверять работоспособность подарка счастливый покупатель не стал, но надписи на чипе говорят о его подлинности. Существует немало поддельных моделей вроде Ryzen 7 9800X3D или Ryzen 7 7800X3D, которые распознаются по надписям на теплораспределительной пластине.

Изображение: Reddit

В сообщении на форуме не был назван магазин, который допустил такую ошибку, иначе число покупателей в нём в ближайшее время могло бы вырасти в надежде на повторение этой истории.

