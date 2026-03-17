Завершив длившуюся несколько недель рекламную кампанию, китайский производитель мобильных устройств Oppo официально представил свой складной смартфон Find N6. Его отличительной чертой является экран без заметного сгиба.
По своему внешнему виду этот смартфон-книжка похож на аппарат прошлого поколения. Новинка получила внешний экран с диагональю 6,62 дюйма и внутренний размером 8,12 дюйма. В сложенном состоянии толщина устройства равна 8,93 мм, весит смартфон 225 г.
Внутри находятся процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ памяти, 512 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением операционной системы ColorOS 16 на основе Android 16.
Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Для съёмки фото и видео предназначается основная камера с разрешением 200 Мп. Дополняют её сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив также 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм. У обоих экранов есть фронтальные камеры по 20 Мп.
Внимание покупателей, по мнению производителя, должно привлечь, в первую очередь, отсутствие сгиба на экране как на глаз, так и на ощупь. Производитель говорит о применении 3D-жидкостной печати, которая позволила выровнять шарнирный механизм и создать идеально ровную поверхность. Инженеры обещают сохранение идеально гладкой поверхности даже после 600 тысяч циклов складывания устройства.
Аппарат поддерживает работу со стилусом Oppo AI Pen, который можно применять с обоими экранами. Имеется защита уровня IP56, IP58 и IP59.
Oppo собирается продавать аппарат в собственных официальных магазинах, у авторизованных розничных продавцов и операторов связи. Выпуск устройства в Европе не планируется.