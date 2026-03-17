Планы по международным продажам у китайского производителя ограниченные и Европа в них не входит

Завершив длившуюся несколько недель рекламную кампанию, китайский производитель мобильных устройств Oppo официально представил свой складной смартфон Find N6. Его отличительной чертой является экран без заметного сгиба.

Изображение: 9to5google.com

По своему внешнему виду этот смартфон-книжка похож на аппарат прошлого поколения. Новинка получила внешний экран с диагональю 6,62 дюйма и внутренний размером 8,12 дюйма. В сложенном состоянии толщина устройства равна 8,93 мм, весит смартфон 225 г.

Внутри находятся процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ памяти, 512 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением операционной системы ColorOS 16 на основе Android 16.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Для съёмки фото и видео предназначается основная камера с разрешением 200 Мп. Дополняют её сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив также 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм. У обоих экранов есть фронтальные камеры по 20 Мп.

Внимание покупателей, по мнению производителя, должно привлечь, в первую очередь, отсутствие сгиба на экране как на глаз, так и на ощупь. Производитель говорит о применении 3D-жидкостной печати, которая позволила выровнять шарнирный механизм и создать идеально ровную поверхность. Инженеры обещают сохранение идеально гладкой поверхности даже после 600 тысяч циклов складывания устройства.

Аппарат поддерживает работу со стилусом Oppo AI Pen, который можно применять с обоими экранами. Имеется защита уровня IP56, IP58 и IP59.

Oppo собирается продавать аппарат в собственных официальных магазинах, у авторизованных розничных продавцов и операторов связи. Выпуск устройства в Европе не планируется.