Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Oppo представила складной смартфон Find N6 без заметного сгиба на экране
Планы по международным продажам у китайского производителя ограниченные и Европа в них не входит

Завершив длившуюся несколько недель рекламную кампанию, китайский производитель мобильных устройств Oppo официально представил свой складной смартфон Find N6. Его отличительной чертой является экран без заметного сгиба.

Изображение: 9to5google.com

По своему внешнему виду этот смартфон-книжка похож на аппарат прошлого поколения. Новинка получила внешний экран с диагональю 6,62 дюйма и внутренний размером 8,12 дюйма. В сложенном состоянии толщина устройства равна 8,93 мм, весит смартфон 225 г.

Внутри находятся процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ памяти, 512 ГБ хранилища. Устройство работает под управлением операционной системы ColorOS 16 на основе Android 16.

Изображение: 9to5google.com

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Для съёмки фото и видео предназначается основная камера с разрешением 200 Мп. Дополняют её сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив также 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм. У обоих экранов есть фронтальные камеры по 20 Мп.

Внимание покупателей, по мнению производителя, должно привлечь, в первую очередь, отсутствие сгиба на экране как на глаз, так и на ощупь. Производитель говорит о применении 3D-жидкостной печати, которая позволила выровнять шарнирный механизм и создать идеально ровную поверхность. Инженеры обещают сохранение идеально гладкой поверхности даже после 600 тысяч циклов складывания устройства.

Изображение: 9to5google.com

Аппарат поддерживает работу со стилусом Oppo AI Pen, который можно применять с обоими экранами. Имеется защита уровня IP56, IP58 и IP59.

Oppo собирается продавать аппарат в собственных официальных магазинах, у авторизованных розничных продавцов и операторов связи. Выпуск устройства в Европе не планируется.

#смартфоны #oppo #складные смартфоны
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter