Обладатели видеоигр на платформе Steam смогут оставлять отзывы не только о впечатлениях об игровой составляющей, но и о технических аспектах

Компания Valve представила новую бета-версию приложения Steam, которая даст возможность получать большой объём данных о производительности видеоигр на разных конфигурациях компьютеров. В результате геймеры перед покупкой смогут найти похожую на свою конфигурацию и понять, насколько хорошо на ней будет идти выбранная игра. Для создателей игр эта статистика также будет полезна, показывая им, что следует исправить.

Примечание к патчу от 12 февраля сообщает, что пользователи могут отправлять характеристики своих компьютеров автоматически и анонимно отсылать сведения о частоте кадров в игре. Для участия в программе бета-тестирования в клиенте Steam нужно открыть Настройки > Интерфейс > Участие в бета-тестировании клиента, выбрать «Обновление бета-версии Steam» и перезапустить клиент. Когда геймер пишет обзор на игру в Steam, необходимо поставить галочку «Прикрепить характеристики ПК к этому обзору» После этого клиент Steam соберёт информацию о конфигурации компьютера и создаст профиль для прикрепления к будущим отзывам.

Изображение: Valve

Пока разработка может находиться на начальном этапе, поэтому периодически наблюдаются баги. Например, это функциональность не всегда определяет, используется она в приложении Steam или в браузере. Также бывают ошибки с определением дискретной видеокарты или встроенной графики.

Поначалу Valve собирается собирать данные по большей части с системы SteamOS. Это позволит лучше понимать, как игры работают на портативном игровом устройстве Steam Deck и будущих Steam-машинах. Очевидно, что максимум пользы подобный анализ принесёт на Windows-компьютерах, число которых в Steam на порядок больше.