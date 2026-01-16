Внутриигровую валюту можно будет приобретать до 20 июля 2026 года

В четверг в блоге разработчика Amazon Game Studios появился пост об официальном прекращении работы многопользовательской сетевой игры в жанре фэнтези New World: Aeternum. Игра уже была убрана из цифровых магазинов и перестанет работать 31 января 2027 года.

Новость не стала неожиданной, поскольку в октябре 2025 года Amazon объявила о выпуске последнего обновления. При этом в тот момент планов полностью закрыть игру не было.

Уже купившие игру смогут играть в неё до отключения серверов через год, а покупка внутриигровой валюты будет доступна только до 20 июля. Нынешний игровой сезон под названием Nightraven будет длиться до отключения игры.

New World планировали выпустить в 2020 году, но в итоге Amazon представила её в сентябре 2021 года. Сотни тысяч желающих поиграть привели к образованию длинных очередей. Игра оказалась популярной, и потому были выпущены версии для PlayStation 5 и Xbox Series X, появившиеся в октябре 2024 года. На компьютерах в рейтинге Steam New World занимает 11-е место в истории по пиковому количеству игроков, которых было 913 000.