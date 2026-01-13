На долю памяти сейчас приходится пятая часть себестоимости производства смартфонов

Аналитики считают, что совокупная стоимость компонентов смартфонов в течение 2026 года увеличится на 25%. Виноваты в этом в первую очередь оперативная память, так что некоторые производители начнут возвращаться к конфигурациям с объёмом 4 ГБ в бюджетной ценовой категории.

Подорожала и флэш-память NAND. Аналитическая компания TrendForce утверждает, что если стоимость мобильной оперативной памяти LPDDR увеличилась более чем на 70%, то чипы флэш-памяти стали дороже на 100%. Это непременно скажется на ценниках смартфонов в магазинах.

Если прежде на долю оперативной памяти приходилось 10–15% общей стоимости производства смартфона, то теперь этот показатель составляет не менее 20%.

Усугубят ситуацию и процессоры следующего поколения, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Их стоимость за один экземпляр может превышать $300, так как Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже стоит около $280. Это означает, что премиальные смартфоны станут ещё дороже или же их производителям придётся урезать какие-то другие характеристики, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей ростом цен.