Древние люди питались не только мясом

Статья в журнале «Journal of Archaeological Research» рассказала о том, что люди начали питаться растениями задолго до того, как научились выращивать их самостоятельно в рамках сельскохозяйственной деятельности. Неандертальцы, ранние Homo sapiens и даже более ранние Homo hominins употребляли и перерабатывали крахмал, семена трав, орехи, фрукты, осоки и клубни за сотни тысяч лет до предполагаемой «революции широкого спектра» (РШС).

РШС представляет собой теорию Кента В. Флэннери от 1969 года, которую теперь оспорили представители Австралийского национального университета и Университета Торонто. Теория утверждала, что охотники-собиратели расширили свой рацион, включив в него мелких млекопитающих, птиц, рыбу, беспозвоночных и растения, только в эпипалеолите. До этого люди и их предки якобы были преимущественно охотниками на крупную дичь.

Согласно РШС, ранние люди стали разнообразить свой рацион лишь около 20 000–12 000 лет назад, когда появились семена сельскохозяйственных культур. Это опровергается обнаружением более ранних зёрен и остатков пищи в очагах. Неандертальцы среднего палеолита потребляли и перерабатывали семена трав, бобовые, орехи и подземные органы, такие как клубни. В пещере Шанидар 70 000-летние остатки пищи включают грубо измельчённые зёрна трав, сваренные в кашеобразную смесь.

Ранние популяции Homo, жившие более 700 000 лет назад, употребляли богатую крахмалом растительную пищу, о чём свидетельствуют остатки на ашельских каменных орудиях. В Охало II в Израиле, лагере возрастом 23 000 лет на берегу озера, жители собирали злаки, мелкосемянные травы, орехи, фрукты, клубни болотных растений и дичь. На севере Австралии, в Маджедбебе – древнейшем известном археологическом памятнике континента, возраст которого составляет 65 000 лет, – сохранились свидетельства использования растений, включая ямс, пальмовый крахмал, семена пандануса, фрукты и, возможно, дикий рис, обработанные с помощью жерновов, инструментов для измельчения и сложных методов обжарки. Есть даже генетические данные, указывающие на то, что богатые крахмалом рационы были распространены задолго до верхнего палеолита.

Данные свидетельствуют о том, что употребление пищи растительного происхождения не было связано с нехваткой дичи. Люди и неандертальцы, скорее всего, были всеядными.

В исследовании 2017 года описывается, как крахмальные зёрна злаков были извлечены из зубного камня раннеплейстоценового Homo sapiens из Сима-дель-Элефанте, Испания, возраст которого оценивается в 1,2 млн лет. Такие исследования постоянно обнаруживают свидетельства не только поедания растений, но и сложных инструментов для их обработки и приготовления, разработанных задолго до аграрной революции.