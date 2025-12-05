Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Люди употребляли в пищу продукты растительного происхождения ещё 170 000 лет назад
Древние люди питались не только мясом

Статья в журнале «Journal of Archaeological Research» рассказала о том, что люди начали питаться растениями задолго до того, как научились выращивать их самостоятельно в рамках сельскохозяйственной деятельности. Неандертальцы, ранние Homo sapiens и даже более ранние Homo hominins употребляли и перерабатывали крахмал, семена трав, орехи, фрукты, осоки и клубни за сотни тысяч лет до предполагаемой «революции широкого спектра» (РШС).

РШС представляет собой теорию Кента В. Флэннери от 1969 года, которую теперь оспорили представители Австралийского национального университета и Университета Торонто. Теория утверждала, что охотники-собиратели расширили свой рацион, включив в него мелких млекопитающих, птиц, рыбу, беспозвоночных и растения, только в эпипалеолите. До этого люди и их предки якобы были преимущественно охотниками на крупную дичь.

Согласно РШС, ранние люди стали разнообразить свой рацион лишь около 20 000–12 000 лет назад, когда появились семена сельскохозяйственных культур. Это опровергается обнаружением более ранних зёрен и остатков пищи в очагах. Неандертальцы среднего палеолита потребляли и перерабатывали семена трав, бобовые, орехи и подземные органы, такие как клубни. В пещере Шанидар 70 000-летние остатки пищи включают грубо измельчённые зёрна трав, сваренные в кашеобразную смесь.

Ранние популяции Homo, жившие более 700 000 лет назад, употребляли богатую крахмалом растительную пищу, о чём свидетельствуют остатки на ашельских каменных орудиях. В Охало II в Израиле, лагере возрастом 23 000 лет на берегу озера, жители собирали злаки, мелкосемянные травы, орехи, фрукты, клубни болотных растений и дичь. На севере Австралии, в Маджедбебе – древнейшем известном археологическом памятнике континента, возраст которого составляет 65 000 лет, – сохранились свидетельства использования растений, включая ямс, пальмовый крахмал, семена пандануса, фрукты и, возможно, дикий рис, обработанные с помощью жерновов, инструментов для измельчения и сложных методов обжарки. Есть даже генетические данные, указывающие на то, что богатые крахмалом рационы были распространены задолго до верхнего палеолита.

Данные свидетельствуют о том, что употребление пищи растительного происхождения не было связано с нехваткой дичи. Люди и неандертальцы, скорее всего, были всеядными.

В исследовании 2017 года описывается, как крахмальные зёрна злаков были извлечены из зубного камня раннеплейстоценового Homo sapiens из Сима-дель-Элефанте, Испания, возраст которого оценивается в 1,2 млн лет. Такие исследования постоянно обнаруживают свидетельства не только поедания растений, но и сложных инструментов для их обработки и приготовления, разработанных задолго до аграрной революции.

Наш вид эволюционировал как гурман, любящий растения и использующий орудия труда, способный превратить в обед практически что угодно.

#археология #питание #человечество #диета #палеолит
Источник: newatlas.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
13:17
Ну судя по статистике Авито - вам очень повезло, ибо карт там дохлых на Hynix в избытке.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
[IRanPast]
13:17
Так ты объясни, лжец, чо ты визжал на весь сайт, когда тебе люди показывали свои тесты, и у них значения были выше?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
13:15
Это для того чтоб не было сомнений в реальности тестирования. А то нынче развелось деятелей которые тесты копипастой делают с чужих статей, а текст им пишут нейросети. Да и графики из 2х полосок смот...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Терминатор
13:15
Хорошо лишишь амудню. Мне нравится продолжай.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
13:13
Немцы наконец раскрыли секрет Пульчинелла.
Sueddeutsche Zeitung: Российские спутники пролетают над Германией несколько раз в день
Михаил Курманов
13:13
Старый славянский календарь,который стёрли при петюне 1 уходил в прошлое дальше,чем на 2 миллиона лет.Так что ничего удивительного
Люди употребляли в пищу продукты растительного происхождения ещё 170 000 лет назад
[IRanPast]
13:12
Блохастый, ты лжёшь, как всегда.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
13:11
Просто удивительное открытие. Сначала питались растениями. Затем стали жрать друг друга и всё это было на территории Израиля.
Люди употребляли в пищу продукты растительного происхождения ещё 170 000 лет назад
Терминатор
13:11
В инете все написано про эти болячки амуде. если даже и выложу клуб ДНС ты же скажешь что они все врут. тебе же нравится подлизывать тут амудню.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
13:10
Блохастый, ты настолько криворукий, что у тебя ничего не гонится. Весь сайт помнит, как ты свою ссаную память гнал, и как ты бесился, когда тебе показывали результаты других разгонов.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
