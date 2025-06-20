Новая функция позволит сохранять изображения экрана с поддержкой HDR в галерее Galaxy

Компания Samsung работает над реализацией функциональности из системы Android 16 в программной оболочке One UI 8. Она позволит пользователям делать скриншоты в HDR. Эта функция ещё отсутствует в общедоступных бета‑сборках One UI 8, но может стать реальностью в ближайшее время.

Поддержка скриншотов HDR была обнаружена в закрытой бета‑сборке One UI 8 ZYF7. Она недоступна в общедоступной прошивке ZYF3 beta 2. Если эта функция будет запущена с обновлением One UI 8, обладатели аппаратов Galaxy смогут делать скриншоты HDR‑контента и просматривать эти скриншоты в формате HDR. Если смотреть видео или играть с включённым HDR и сделать снимок экрана, он сохранит эффекты HDR при просмотре в приложении «Галерея».

Пока же скриншоты HDR‑контента сохраняются в SDR. Они не сохраняют данные HDR, в результате чего не выглядят такими яркими, как исходный контент. Наверняка эта функциональность будет основана на существующем коде Android 16.

Когда опция станет доступной, неизвестно. Поддержка HDR‑скриншотов может быть добавлена в будущей бета‑сборке One UI 8 или общедоступном обновлении One UI 8 после завершения программы бета‑тестирования.