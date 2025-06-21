Продажи подержанных электромобилей растут на фоне падения интереса к новым моделям

Рост продаж электромобилей с годами замедлился. В результате автопроизводители, которые разработали планы полностью перейти на электромобили, дают задний ход. Однако для электромобилей не всё так плохо. Продажи новых электромобилей падают, но продажи подержанных электромобилей стремительно растут.

По данным Cox Automotive, продажи подержанных электромобилей в мае 2025 года выросли на 32,1% в годовом исчислении до 36609 проданных единиц. Это опередило динамику покупки новых электромобилей. Их пока ещё больше, но спад их продаж составил 10,7% в годовом исчислении. Самыми продаваемыми подержанными электромобилями в США были Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Tesla Model X и Chevrolet Bolt. Спрос так велик, что поставки подержанных электромобилей сокращаются. Cox оценивает средний запас подержанных электромобилей, которые в настоящее время находятся на дилерских площадках, как достаточный на 40 дней. Это меньше среднего 44-дневного запаса для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и значительно меньше 111-дневного запаса новых электромобилей.

Подержанные электромобили значительно обесцениваются. В среднем электромобиль теряет 58,8% стоимости за пять лет, что значительно выше средней амортизации в 45,6%. Некоторые из лучших электромобилей могут стоить около половины своей первоначальной стоимости уже после трёхлетней аренды. Сильная амортизация значительно сокращает разницу в стоимости. Данные Cox показывают, что средняя цена продажи подержанных электромобилей составляет $36053 для моделей возрастом пять лет или меньше. Это на $1848 больше, чем средняя цена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за тот же период. Для сравнения, средняя цена нового электромобиля составляет $57734. Это примерно на 20% выше средней цены для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в $48090.

Эти числа не учитывают эксплуатационные расходы. Они часто заметно ниже для подержанного электромобиля, чем для подержанного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Зарядка обычно обходится дешевле заправки, а меньшее количество движущихся частей означает сокращение планового обслуживания и уменьшение вероятности дорогостоящего ремонта. Главной проблемой является замена аккумулятора, но аккумуляторы служат дольше, чем предполагали производители, и обычно поставляются с гарантией на 100000 миль или более.