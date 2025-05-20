Subaru реагирует на тарифную неопределённость в США и снижает темпы электрификации

Subaru притормаживает с планами по электрификации, объявив о «пересмотре» своей стратегии, включая сроки инвестиций в электромобили и предполагаемое использование нового завода. Генеральный директор Ацуши Осаки подтвердил пересмотр стратегии во время недавнего объявления финансовых результатов. Он заявил, что общее направление в сторону электрифицированных автомобилей сохраняется.

Пересмотр темпов перехода происходит в то время, как Subaru готовится к возможному удару в размере $2,5 млрд из-за американских тарифов в этом финансовом году, если не будут предприняты смягчающие меры. Такая сумма велика для компании, которая примерно на половину своих продаж в США зависит от импорта из Японии.

Одной из главных проблем для Subaru остаётся отсутствие долгосрочной определённости в отношении торговой политики США. Импортные тарифы и будущие налоговые льготы на электромобили под угрозой, поскольку некоторые законодатели США предлагают их отмену. Наряду с замедлением спроса на электромобили это заставляет Subaru пересмотреть свою стратегию. Сейчас компания предлагает в США только один электромобиль — Solterra. Электромобиль Trailseeker размером с Outback, представленный в апреле, должен пополнить модельный ряд в 2026 году. Дальнейшие же анонсы могут быть отложены или значительно пересмотрены.

Результаты компании за завершившийся 31 марта финансовый год, с падением операционной прибыли на 13% до $2,7 млрд, указывают на сложность ситуации. Глобальные продажи снизились на 4,1% до 936000 автомобилей, а поставки в Северной Америке, на крупнейшем для компании рынке, упали на 4,1%. Subaru не дала полные прогнозы по прибыли на текущий финансовый год из-за рыночной нестабильности. Она нацелена на операционную прибыль не менее $667,7 млн.

Неопределённость касается и производственной базы Subaru. Новый завод, изначально запланированный для производства исключительно электромобилей, теперь, по словам Осаки, возможно, придётся адаптировать под «смешанное производство с бензиновыми моделями». Subaru также стремится увеличить выпуск на своём единственном американском заводе в Индиане, чтобы снизить влияние тарифов. Хотя мощность этого завода теоретически может быть увеличена с текущих 345000 до 500 000 автомобилей в год, старший управляющий исполнительный директор Томоаки Эмори отметил, что поставщики сейчас способны поддерживать только до 370000 единиц. «В нынешних условиях, наверное, не обойтись без расширения в США», — заявил Эмори.

В ответ на охлаждение рынка электромобилей Subaru, похоже, делает ставку на гибридные технологии. Компания уже работает над бензиново-электрической версией своего популярного кроссовера Forester для рынка США. «Мы будем формировать производственную линейку, думая о том, как включить гибриды и подключаемые гибриды», — отметил Эмори.

В целом автопроизводитель не отказывается от долгосрочных целей по электрификации. Ранее она заявляла о желании электрифицировать все свои модели. Для этого будут использоваться стандартные гибридные, подключаемые гибридные или полностью электрические силовые установки. Это должно произойти в первой половине 2030-х годов.