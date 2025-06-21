Rematch собирает 1 миллион игроков за сутки после выхода и получает обновление

Новая футбольная игра от Sloclap под названием Rematch была официально выпущена. За первые 24 часа общего доступа, а не только для тех, кто заплатил за ранний доступ за несколько дней до запуска, как заявила Sloclap, достигнут миллион уникальных игроков.

Это отличная новость для Sloclap. Для геймеров же отличной новостью становится то, что разработчики выпустили патч для всех платформ. Патч 0.5 убирает ошибку, связанную с попаданием мяча в штангу, и рассинхронизацию с другими игроками. Правда, всё ещё отмечается, что проблемы с синхронизацией мяча «могут возникнуть при других обстоятельствах».

Главное же, что патч устраняет проблемы со стабильностью, улучшает сетевой код и обновляет подбор игроков для сокращения времени ожидания.

С одной стороны, это был отличный релиз с более чем миллионом уникальных игроков (а в Steam на пике было 92841 игроков в онлайн одновременно). С другой стороны, релиз был полон ошибок и долгого ожидания.

Поддержка кросс-игры находится на первом месте в списке будущих обновлений. Об её изначальном отсутствии сообщили всего за несколько часов до выхода игры в раннем доступе.