Планшеты iPad получают поддержку окон, меню и клавиш как на Mac, но остаются простыми в использовании

Появление в планшетах Apple iPad процессоров M4 означало, что они остаются непревзойдёнными в плане чистой производительности. К сожалению, отсутствие усовершенствованных функций не позволяло раскрыть потенциал полностью. Компания намеренно упрощала программное обеспечение, заставляя пользователей выбирать MacBook.

Предварительная версия системы iPadOS 26 представила ориентированные на работу функции, такие как гибкое управление окнами приложений, поддержка расширенных сочетаний клавиш и плавающая строка меню. Это сближает iPad и Mac с точки зрения функциональности. Два руководителя Apple дали интервью, упомянув, что решение о внедрении функций не было принято в одночасье.

Курт Найт, старший директор по маркетингу продуктов платформ, и Себастьен Марино-Ме, вице-президент по разработке программного обеспечения, встретились с журналистами издания TechRadar. Поскольку iPad и Mac теперь имеют более похожие внутренние компоненты, пришло время расширять возможности iPad. Руководители Apple заметили, что пользователи хотят выполнять больше видов задач на этих планшетах, чем на своих Mac. Это побудило компанию представить дополнения в iPadOS 26.

В более раннем интервью старший вице-президент Apple по программной инженерии Крейг Федериги предположил, что iPadOS и macOS не будут объединены, поскольку необходимо сохранить простоту iPad. Он заявил, что те, кто ищет лучший сенсорный компьютер, обратят внимание на iPad.

По поводу многозадачности Найт и Марино-Ме сказали, что много времени ушло на оптимизацию определённых функций, таких как оконная система. Кроме того, всё новое, что показали в iPadOS 26 во время мероприятия WWDC 2025, придумали не за раз. Компании потребовались годы, чтобы достичь этой точки.

Большая работа была проделана над оптимизацией системы окон. Фактически, мы перепроектировали систему окон, способ управления несколькими приложениями на iPad, чтобы обеспечить масштабируемость между различными приложениями с несколькими окнами и распространить эту масштабируемость на всю линейку продуктов iPad.

Apple, скорее всего, останется верна своему решению сохранить iPadOS и macOS раздельными. Хотя это вызовет недовольство некоторых потребителей, компания не собирается жертвовать своими прибылями.