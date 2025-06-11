Кроме того, серия iPhone 17 Pro будет использовать 12 ГБ памяти для поддержки более мощной многозадачности и обработки изображений.

Инсайдеры и аналитики постепенно раскрывают детали об iPhone 17. По данным неофициальных источников, включая известного инсайдера Digital Chat Station, Apple готовит серьёзные изменения, затрагивающие как технологическую начинку, так и внешний вид устройств.

Согласно ранее полученным данным, линейка iPhone 17 будет включать четыре модели: базовый iPhone 17, версию Air, а также Pro и Pro Max. Модель Plus, судя по всему, исчезнет, уступив место Air — ультратонкому смартфону с экраном 6,6 дюйма и толщиной всего 5,59 мм. Если прогнозы верны, это сделает iPhone 17 Air самым тонким устройством в истории компании. Акцент здесь сделан на портативность: компактный корпус сочетается с одной основной камерой, что может вызвать споры среди поклонников мультимедийных возможностей. Однако, как отмечают в соцсетях, такой подход способен привлечь тех, кто ценит минимализм и лёгкость.

Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max получат значительный апгрейд. Новый чип A19 Pro, по предварительным тестам, демонстрирует впечатляющие результаты: свыше 4000 баллов в одноядерном и более 10 000 в многоядерном режиме Geekbench 6. Это на 10-15% выше показателей A18 Pro, что обещает ускорение не только в играх, но и в задачах, связанных с искусственным интеллектом и дополненной реальностью. Кроме того, обе Pro-модели впервые получат единый объём оперативной памяти — 12 ГБ, что улучшит многозадачность и обработку изображений в режиме реального времени. Также впервые вся серия iPhone перейдёт на OLED-экраны с высокой частотой обновления.

Кроме того, Apple решилась на смелый шаг, переосмыслив дизайн задней панели. В iPhone 17 Pro используется гибридная конструкция: верхняя часть корпуса выполнена из металла для прочности, а нижняя — из стекла, сохраняющего поддержку беспроводной зарядки. Такой подход не только меняет эстетику, но и может повлиять на ремонтопригодность. Параллельно iPhone 17 Air с его рекордной тонкостью задаёт тренд на «облегчённые» устройства, что уже обсуждается на форумах как потенциальный вектор для всей индустрии.