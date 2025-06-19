Компания готовится уволить тысячи сотрудников на фоне инвестиций в искусственный интеллект

В мае нынешнего года компания Microsoft решила уволить 3% своей рабочей силы, что равнозначно примерно 6000 сотрудников. Компания утверждала, что это решение позволило ей внедрить более эффективные организационные изменения на «динамично меняющемся рынке». В новом отчёте утверждается, что компания теперь планирует уволить ещё тысячи сотрудников в следующем месяце.

Со ссылкой на неназванные источники Bloomberg пишет, что, поскольку компания продолжает активно инвестировать в проекты в области ИИ, она собирается объявить об увольнении тысяч сотрудников. Это сокращение рабочей силы в первую очередь затронет отдел продаж, но не только. Источники упоминали, что сроки этого объявления могут измениться.

Это событие не станет полностью неожиданным. В апреле Microsoft объявила, что будет больше полагаться на сторонние фирмы для продажи своего программного обеспечения малым и средним клиентам. Сейчас неясно, сколько сотрудников пострадают от этого изменения. Даже если процент увольнений будет выражаться однозначными числами, он всё равно будет значительным, лишив работы тысячи людей.

Увольнения в мае затронули в первую очередь инженерные и продуктовые команды. Другим крупным этапом увольнений раньше стало решение о ликвидации 10000 рабочих мест в январе 2023 года. Тогда это было 5% от общей численности рабочей силы. Пострадали многочисленные команды, включая разработчиков смешанной реальности.

Если сроки объявления об увольнениях точны, это произойдёт вскоре после того, как Microsoft в конце июня закроет финансовый год. При всём этом Microsoft каждый квартал продолжает сообщать о миллиардах долларов дохода.