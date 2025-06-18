Утечка раскрывает характеристики Honor X70 с тонким корпусом и новым дизайном

Компания Honor готовится в июле представить очередной смартфон средней ценовой категории. Согласно недавней утечке информации, предстоящее устройство может получить название Honor X70.

Источником сведений стал инсайдер Digital Chat Station. Он же раскрыл несколько технических и дизайнерских подробностей. Сообщается, что аппарат под кодовым названием Martin будет обладать экраном OLED 6,79 дюйма с разрешением 1,5K. Это шаг вперёд по сравнению с ЖК-экраном у Honor X60.

Ожидается использование не самого быстрого процессора, точная модель не называется. Предшественник использует чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6 нм. Другая неопределённая деталь — ёмкость аккумулятора. Инсайдер отмечает, что смартфон будет обладать «большой батареей», не называя точной ёмкости.

Также упоминается смартфон Honor Power, который получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Даётся намёк на то, что аккумуляторы в диапазоне 8xxx мАч «начинают увеличиваться в количестве». Быть может, относится это и к Honor X70.

X70 должен сохранить тонкую и лёгкую конструкцию, типичную для аппаратов этой серии. Незначительные изменения дизайна могут немного отличать устройство от прежних. Ожидается три цветовых варианта: белый Moon Shadow White, синий Bamboo Blue и чёрный Phantom Night Black.