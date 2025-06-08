Также новинка получит топовый процессор от компании MediaTek Dimensity 9500. Обычно устройства данной серии оснащались чипами Qualcomm.

Смартфоны OPPO уже несколько лет входят в число лидеров по качеству камер. Естественно, речь в основном идёт о премиальных моделях серии Ultra. Однако, согласно последним утечкам, грядущая линейка Find X9 не только сохранит этот статус, но и выведет возможности камер на новый уровень. Главный прорыв намечается в плане зума.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что OPPO Find X9 получит новый топовый процессор MediaTek Dimensity 9500. Интересно, что в отличие от предыдущего поколения, где Ultra-версия использовала Snapdragon, в этот раз флагман может получить решение от MediaTek. Find X9 Ultra, по данным утечек, получит сразу два перископических объектива - 50 Мп (Samsung JN5) и 200 Мп (Samsung HP5). Для понимания, текущий Find X8 Ultra оснащён двумя 50-мегапиксельными сенсорами. Правда, окончательные характеристики могут измениться перед выходом.

Также ходят слухи, что спектральный датчик из Find X8 Ultra может появиться в более доступной модели Find X9 Pro и даже базовой версии Find X9. Эта технология значительно улучшает цветопередачу и естественность отображения кожи на фото. Стоит отметить, информация пока не подтверждена официально. Но OPPO Find X9 выглядит крайне перспективно. Ожидается, что смартфоны продолжат традицию улучшения камер, распространив некоторые топовые функции и на более доступные модели.