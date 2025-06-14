Производство DDR4 снижается по всему миру, рынок ждёт рост цен в 2025 году

Крупные производители оперативной памяти хотят заниматься более современными продуктами, такими как DDR5 и LPDDR5, из-за спроса и большей прибыли. Чтобы удовлетворить этот спрос, компании вроде Samsung и SK Hynix высвободили часть своих производственных мощностей, значительно сократив производство памяти DDR4. Хотя производство DDR4 пока продолжается, оно идёт по нисходящей.

Samsung недавно сообщила, что прекращает производство DDR4 и будет выпускать больше DDR5. Теперь компания Micron объявила, что прекратит массовое производство DDR4 в ближайшие месяцы. По данным издания Digitimes, производство продолжится, но резко сократится до конца этого года. Это открывает путь перед более мелкими производителями, такими как CXMT (ChangXin Memory Technologies), которые в последние годы наращивали производство DDR4.

Тайваньские производители памяти, компании Winbond и Nanya, также расширили свои фабрики DDR4. Это позволит им удовлетворить спрос, когда гиганты вроде Samsung и Micron уйдут с рынка DDR4. Решение прекратить производство DDR4 было принято не из-за снижения спроса, а из-за перехода на более быструю и новую память. Память DDR5, LPDDR5 и HBM приносит больше денег, так что они наращивают производство, чтобы удовлетворить потребности клиентов и потребителей.

Micron начала поставлять образцы памяти HBM4 следующего поколения, предлагая 2048-битный интерфейс для серверов ИИ. DDR4 уже не так прибыльна, как более быстрая память.

Спрос на DDR4 существует и сохранится в ближайшем будущем, поскольку миллионы совместимых с DDR4 систем компьютеров находятся в эксплуатации. Хотя производимая китайскими компаниями память DDR4 дешевле, главный коммерческий директор Micron Сумит Садана говорит, что DDR4 будет испытывать серьёзные проблемы с объёмами поставок. Это в конечном итоге приведёт к подорожанию DDR4.