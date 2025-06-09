На выставке Computex 2025 команда оверклокеров разогнала интегрированный графический процессор Intel Arrow Lake, установив новый мировой рекорд и превзойдя прежний результат RTX 4090.

На недавней выставке Computex 2025 команда оверклокеров, применив высокое напряжение и минусовые температуры, разогнала графический процессор Intel Arrow Lake до более чем 4,25 ГГц, превзойдя NVIDIA RTX 4090, которой ранее принадлежал этот рекорд.

Важно отметить, что мировые рекорды тактовых частот принципиально отличаются от рекордов в бенчмарках, где главной целью является максимальное количество баллов или кадров в секунду, а не его способность запускать различные приложения. В данном случае значение имеет исключительно реальная тактовая частота компонента, причем совершенно неважно, способен ли он выполнять какие-либо задачи. Главное условие — успешная загрузка системы, и рекорд засчитывается. По данным TechSpot, GPU Intel не смог завершить ни одного бенчмарка, однако рекорд частоты был официально зафиксирован.

Достижение было зафиксировано оверклокерами Питером Массманом и Питером «Shamino» Таном. В прошлом году ему удалось достичь частоты 3,9 ГГц на процессоре Arrow Lake. Тогда он показал огромный потенциал интегрированных графических процессоров Intel к впечатляющему разгону при низких температурах. Теперь же, с использованием жидкого азота и при поддержке коллег-оверклокеров, Массман установил новый мировой рекорд.

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В сотрудничестве с оверклокером компании Asus Питером "Шамино" Таном на Computex 2025 Массман разогнал iGPU Xe2-LPG 64EU до 4,25 ГГц. Это более чем вдвое превышает его заводскую частоту. Достигнутая частота была зафиксирована программой CPU-Z, поэтому результат является официальным, несмотря на невозможность GPU Intel проработать в бенчмарках дольше нескольких секунд без сбоев.

Тестовый стенд включал процессор Intel Core Ultra 9 285K, материнскую плату ASUS ROG Z890 Apex и 16 ГБ памяти G.Skill Trident Z с частотой 8600 МТ/с. Для рекорда на графическое ядро было подано напряжение 1,7 В, а охлаждение жидким азотом поддерживало температуру на уровне -170 °C.